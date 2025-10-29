İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    HƏMAS və İsrail Qəzzada atəşkəsə riayət etməyə hazır olduqlarını bildiriblər

    • 29 oktyabr, 2025
    • 19:24
    HƏMAS və İsrail Qəzzada atəşkəsə riayət etməyə hazır olduqlarını bildiriblər

    HƏMAS və İsrail Qəzza zolağında atəşkəsə riayət etməyə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər ki, bu barədə Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl Tani Nyu-Yorkda Xarici Əlaqələr Şurasının iclasında çıxışı zamanı bildirib.

    O, son atəşkəs pozulmasının gözlənilən olduğunu deyib: "Hər iki əsas tərəf atəşkəsə riayət etməli və razılaşmaya əməl etməli olduqlarını qəbul edir", - Əl Tani vurğulayıb.

    O, ABŞ-nin mühüm rolunu qeyd edərək Dohanın atəşkəsə riayət olunmasını təmin etmək üçün hər iki tərəflə fəal şəkildə təmasda olduğunu əlavə edib.

