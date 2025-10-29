HƏMAS və İsrail Qəzzada atəşkəsə riayət etməyə hazır olduqlarını bildiriblər
Digər ölkələr
- 29 oktyabr, 2025
- 19:24
HƏMAS və İsrail Qəzza zolağında atəşkəsə riayət etməyə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.
"Report" TASS-a istinadən xəbər ki, bu barədə Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl Tani Nyu-Yorkda Xarici Əlaqələr Şurasının iclasında çıxışı zamanı bildirib.
O, son atəşkəs pozulmasının gözlənilən olduğunu deyib: "Hər iki əsas tərəf atəşkəsə riayət etməli və razılaşmaya əməl etməli olduqlarını qəbul edir", - Əl Tani vurğulayıb.
O, ABŞ-nin mühüm rolunu qeyd edərək Dohanın atəşkəsə riayət olunmasını təmin etmək üçün hər iki tərəflə fəal şəkildə təmasda olduğunu əlavə edib.
Son xəbərlər
20:26
İsrail yenidən Qəzza zolağına zərbə endiribDigər ölkələr
20:25
İlham Əliyev: Azərbaycan regionda davamlı sülhün təmin olunması istiqamətində səylərini davam etdirəcəkXarici siyasət
20:20
Birol Akgün: Türkiyə Qərb dünyasının güclü tərəfdaşıdırXarici siyasət
20:12
Foto
Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Federal Milli Şurasının sədrini qəbul edibXarici siyasət
20:12
Avropa Kosmik Agentliyi hərbi peyk şəbəkəsinin yaradılması üçün 1 milyard avro tələb edəcəkDigər ölkələr
20:10
Qriqoryan: TRIPP regionda sülhün və sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün vacibdirRegion
20:09
KİV: Tramp Orbanla noyabrın 8-də görüşməyi planlaşdırırDigər ölkələr
20:06
Bilal Ərdoğan Azərbaycanda səfərdədirXarici siyasət
20:00