ХАМАС готов принять в Газе невооруженных наблюдателей

Палестинское движение ХАМАС готово согласиться с размещением на территории сектора Газа невооруженных наблюдателей не только из арабских или исламских государств, но и других стран, которые могут войти в международную группу по контролю за стабильностью в анклаве после завершения конфликта с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным источников в движении, ХАМАС "не запрашивал присутствия [на территории анклава] воинских подразделений Турции".

В конце сентября администрация США обнародовала "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления. Одним из элементов плана является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта, Катара и США.