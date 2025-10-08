Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 16:00
    ХАМАС готов принять в Газе невооруженных наблюдателей

    Палестинское движение ХАМАС готово согласиться с размещением на территории сектора Газа невооруженных наблюдателей не только из арабских или исламских государств, но и других стран, которые могут войти в международную группу по контролю за стабильностью в анклаве после завершения конфликта с Израилем.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

    По данным источников в движении, ХАМАС "не запрашивал присутствия [на территории анклава] воинских подразделений Турции".

    В конце сентября администрация США обнародовала "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления. Одним из элементов плана является идея об отправке в Газу воинского контингента, составленного из военнослужащих арабских и мусульманских государств.

    Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта, Катара и США.

