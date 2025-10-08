HƏMAS Qəzzada müşahidəçiləri qəbul etməyə hazırdır
- 08 oktyabr, 2025
- 16:35
HƏMAS Qəzza zolağı ərazisində silahsız müşahidəçilərin yerləşdirilməsi ilə razılaşmağa hazırdır.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Sky News Arabia" telekanalı məlumat yayıb.
Buraya təkcə ərəb və ya islam dövlətlərindən deyil, həm də İsraillə münaqişə başa çatdıqdan sonra anklavda sabitliyə nəzarət üzrə beynəlxalq qrupa daxil ola biləcək digər ölkələrdən olan silahsız müşahidəçilərin yerləşdirilməsi daxildir.
Hərəkatdakı mənbələrə görə, HƏMAS anklavın ərazisində Türkiyənin hərbi bölmələrinin olmasını tələb etməyib.
Sentyabrın sonunda ABŞ administrasiyası ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzzadakı münaqişənin həllinə yönəlmiş "hərtərəfli planını" açıqlayıb. Sənəd 20 maddədən ibarətdir və xüsusilə də Fələstin anklavında müvəqqəti xarici idarəetmənin tətbiqini nəzərdə tutur. Planın elementlərindən biri də ərəb və müsəlman dövlətlərinin hərbçilərindən ibarət hərbi kontingentin Qəzzaya göndərilməsi ideyasıdır.
Oktyabrın 6-da Şarm əl-Şeyxdə İsrail və HƏMAS nümayəndə heyətləri arasında birbaşa olmayan danışıqlar yenidən başlayıb. Danışıqlarda Misir, Qətər və ABŞ nümayəndələri vasitəçilik edirlər.