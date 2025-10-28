ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника

Палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тело еще одного израильского заложника.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

"В рамках сделки по обмену мы передадим тело заложника сегодня в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку)", - говорится в публикации.

Радикалы уточнили, что останки были обнаружены "в одном из тоннелей" на территории сектора Газа.