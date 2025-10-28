ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника
Другие страны
- 28 октября, 2025
- 18:19
Палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тело еще одного израильского заложника.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".
"В рамках сделки по обмену мы передадим тело заложника сегодня в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку)", - говорится в публикации.
Радикалы уточнили, что останки были обнаружены "в одном из тоннелей" на территории сектора Газа.
Последние новости
18:22
Посол: Объем транзитных перевозок между Баку и Ашхабадом значительно увеличилсяВнешняя политика
18:19
ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложникаДругие страны
18:09
Ильхам Алиев: Азербайджан радуется и гордится каждым успехом братской ТурцииВнешняя политика
18:08
Президент Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегуВнутренняя политика
18:06
Фото
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената ПакистанаМилли Меджлис
17:53
Ильхам Алиев: Сегодняшняя реальность, сегодняшний день – это торжество справедливостиВнутренняя политика
17:51
Еврокомиссия уточняет детали репарационного кредита для Украины и возможные альтернативыДругие страны
17:49
Президент: Сегодня весь Карабах и Восточный Зангезур представляют собой строительную площадкуВнутренняя политика
17:49