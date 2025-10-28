Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника

    • 28 октября, 2025
    • 18:19
    ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника

    Палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст сотрудникам Международного комитета Красного Креста тело еще одного израильского заложника.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама".

    "В рамках сделки по обмену мы передадим тело заложника сегодня в 20:00 по местному времени (22:00 по Баку)", - говорится в публикации.

    Радикалы уточнили, что останки были обнаружены "в одном из тоннелей" на территории сектора Газа.

