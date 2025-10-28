HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcək

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 18:29
    HƏMAS daha bir israilli girovun meyitini Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin əməkdaşlarına təhvil verəcəyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə hərəkatın hərbi qanadı olan "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları" qruplaşmasının "Telegram" kanalında məlumat verilib.

    "Mübadilə razılaşması çərçivəsində bu gün yerli vaxtla saat 20:00-da (Bakı vaxtı ilə 22:00) girovun meyitini təhvil verəcəyik", - paylaşımda qeyd olunub.

    Radikallar meyitin Qəzza zolağı ərazisindəki tunellərin birində tapıldığını bildiriblər.

    ХАМАС 28 октября передаст тело еще одного заложника

