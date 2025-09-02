Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар планирует посетить Турцию в конце сентября для нормализации отношений с Анкарой.

Как передает Report, об этом сообщает портал Middle East Eye (MEE).

Издание отмечает, что Хафтар является командующим Вооруженными силами Ливии, которые контролируют второй по величине город страны Бенгази. На прошлой неделе он встречался с главой турецкой разведки Ибрагимом Калыном, который, предположительно, пригласил его посетить Турцию.