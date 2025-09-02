Xəlifə Haftar sentyabrın sonunda Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 18:32
Liviya Milli Ordusunun komandanı Xəlifə Haftar Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün sentyabrın sonunda Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Middle East Eye (MEE) portalı məlumat yayıb.
Nəşr qeyd edir ki, X.Haftar ötən həftə Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İbrahim Kalınla görüşüb. İ.Kalının onu Türkiyəyə səfərə dəvət etdiyi ehtimal olunur.
Son xəbərlər
19:58
BMT: Əfqanıstandakı zəlzələ yüz minlərlə insana təsir edibDigər ölkələr
19:57
"Legion Financial"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
19:54
"Moody's": BMİ-lər Azərbaycanda iqlim layihələri üçün maliyyə çatışmazlığını azalda bilərMaliyyə
19:45
"Moody's": Azərbaycan BOEM-in inkişafı üzrə regional liderə çevrilirEnergetika
19:39
Azərbaycanda həbsdə olan erməniəsilli terrorçunun aclıq etməsi ilə bağlı iddialar həqiqətə uyğun deyilDaxili siyasət
19:30
Foto
Bakıda yeni cüdo zalı açılıbFərdi
19:22
Bakının bəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaqKomanda
19:12
Aİ təbii fəlakətlə əlaqədar Pakistana bir milyon avro ayırıbDigər ölkələr
19:12
Foto