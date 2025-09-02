    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Xəlifə Haftar sentyabrın sonunda Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır

    • 02 sentyabr, 2025
    • 18:32
    Xəlifə Haftar sentyabrın sonunda Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır

    Liviya Milli Ordusunun komandanı Xəlifə Haftar Ankara ilə münasibətləri normallaşdırmaq üçün sentyabrın sonunda Türkiyəyə səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Middle East Eye (MEE) portalı məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edir ki, X.Haftar ötən həftə Türkiyə kəşfiyyatının rəhbəri İbrahim Kalınla görüşüb. İ.Kalının onu Türkiyəyə səfərə dəvət etdiyi ehtimal olunur.

