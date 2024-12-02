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Хакан Фидан: Турция не допустит использования нестабильности в Сирии террористами

Хакан Фидан: Турция не допустит использования нестабильности в Сирии террористами Турция пристально следит за развитием событий в Сирии и не позволит террористическим группировкам воспользоваться сложившейся нестабильностью.
Другие страны
2 декабря 2024 г. 15:10
Хакан Фидан: Турция не допустит использования нестабильности в Сирии террористами

Турция пристально следит за развитием событий в Сирии и не позволит террористическим группировкам воспользоваться сложившейся нестабильностью.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

"Последние события в Сирии подчеркивают необходимость для Дамаска найти компромисс с собственным народом и легитимной оппозицией. На данном этапе было бы неправильно связывать ситуацию исключительно с иностранным вмешательством. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, наши учреждения действуют слаженно, чтобы предотвратить использование нестабильности террористами. Уже 13 лет Сирия сталкивается с этими проблемами, но власти не приблизились к политическому решению", - отметил Фидан.

Министр подчеркнул, что совместная работа Турции и Ирана по сирийскому вопросу играет важную роль в обеспечении стабильности в регионе.

Фидан также сообщил, что в ближайшее время ожидается реализация инициатив, предусмотренных Астанинским процессом, который направлен на достижение политического урегулирования сирийского конфликта.

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