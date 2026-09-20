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    Хакан Фидан не исключил помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 00:33
    Хакан Фидан не исключил помощь Саудовской Аравии в рамках Мекканского соглашения

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан не исключил оказание помощи официальному Эр-Рияду в рамках Мекканского соглашения на фоне атак хуситов на Саудовскую Аравию.

    Как сообщает Report, об этом Хакан Фидан заявил в прямом эфире телеканала NTV, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

    "Мы видим, что против территориальной целостности, суверенитета и инфраструктуры Саудовской Аравии совершаются очень серьезные атаки. Если рассматривать наше соглашение (имеется в виду Мекканское соглашение - ред.), между странами существуют союзнические обязательства. Наш президент также является лидером, который держит свое слово. В этом вопросе мы демонстрируем солидарность", - сказал Х. Фидан.

    Глава МИД отметил, что контакты со странами - участницами Мекканского соглашения продолжаются.

    "У нас есть контакты, о которых не сообщается общественности. С технической точки зрения у них могут возникнуть военные потребности, и у нас не будет проблем с их удовлетворением", - заявил он.

    Отметим, что 7 августа в Мекке Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о коллективной обороне. Согласно договоренности, нападение на одну из стран-участниц будет рассматриваться как нападение на все три страны. Атаки хуситов на Саудовскую Аравию поставили вопрос о возможной помощи Эр-Рияду со стороны Турции и Пакистана.

    Хакан Фидан Саудовская Аравия
    Fidan Türkiyənin husilərə qarşı Səudiyyə Ərəbistanına hərbi yardımını istisna etməyib
    Fidan signals possible Turkish support for Saudi Arabia after Houthi attacks

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