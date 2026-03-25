    Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

    Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Израиль немедленно прекратить войну, а Иран - остановить атаки на соседние страны, не являющиеся сторонами конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "Мое послание Соединенным Штатам и Израилю состоит в том, что давно пора положить конец войне, из-за которой углубляются человеческие страдания, растут потери среди мирного населения, а глобальные экономические последствия становятся всё более разрушительными", - заявил Гутерриш.

    Генсек ООН также призвал Израиль прекратить наносить удары по территории Ливана, а "Хезболлах" - прекратить атаки на территорию еврейского государства. "Модель Газы не должна быть воспроизведена в Ливане", - подчеркнул он, призвав все стороны конфликтов на Ближнем Востоке перейти к дипломатии.

    Эксперты организации предупреждают, что нарушение поставок удобрений и стремительный рост цен на энергоносители из-за операции США и Израиля против Ирана грозят спровоцировать новый скачок цен на продовольствие в уязвимых странах, рискуя отбросить их на годы назад именно тогда, когда многие из них восстанавливались после череды глобальных потрясений.

    Quterreş ABŞ, İsrail və İranı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb
    20:46

    Минобороны Кувейта сообщило об иранской атаке на международный аэропорт

    Другие страны
    20:30

    Томас Динанно: США продолжают оказывать колоссальную поддержку Украине

    Другие страны
    20:08

    "Хатам аль-Анбия": Иран уничтожил все американские базы на Ближнем Востоке

    В регионе
    19:54

    Гутерриш призвал США, Израиль и Иран прекратить военные действия

    Другие страны
    19:33

    Генсек ООН назначил Жана Арно посланником по Ближнему Востоку

    Другие страны
    19:16
    Фото

    В Гяндже произошло ДТП, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:10

    Число погибших из-за израильских атак на Ливан приближается к 1100

    Другие страны
    19:01

    ЕК одобрила финансирование для Чехии и Франции в рамках программы SAFE

    Другие страны
    18:54

    Иран отверг план США по прекращению войны, выдвинув свои условия

    В регионе
    Лента новостей