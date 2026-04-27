Гутерриш призвал форсировать ядерное разоружение в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира ускорить усилия по ядерному разоружению.

Как передает Report, об этом заявил на открытии 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Пока не стало слишком поздно: давайте преодолеем коллективную амнезию вокруг ядерного оружия. Давайте обновим веру в то, чего мы можем достичь, когда стоим вместе. Давайте действовать срочно, чтобы рассеять эту тучу, нависшую над человечеством", - сказал Гутерриш.

Отметим, что конференция по ДНЯО проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Раз в пять лет мероприятие собирает почти все страны - участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии.