    Гутерриш призвал форсировать ядерное разоружение в мире

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира ускорить усилия по ядерному разоружению.

    Как передает Report, об этом заявил на открытии 11-й конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    "Пока не стало слишком поздно: давайте преодолеем коллективную амнезию вокруг ядерного оружия. Давайте обновим веру в то, чего мы можем достичь, когда стоим вместе. Давайте действовать срочно, чтобы рассеять эту тучу, нависшую над человечеством", - сказал Гутерриш.

    Отметим, что конференция по ДНЯО проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Раз в пять лет мероприятие собирает почти все страны - участницы договора (191 государство), чтобы оценить, как выполняется ДНЯО по трем основным направлениям: нераспространение, ядерное разоружение и мирное использование атомной энергии.

    Последние новости

    19:12

    Бахрейн лишил гражданства 69 человек за поддержку атак Ирана

    Другие страны
    19:06

    Гутерриш призвал форсировать ядерное разоружение в мире

    Другие страны
    18:47

    Израиль и Казахстан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    18:39

    Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур

    Внутренняя политика
    18:33

    В Азербайджане пока не сформирована правовая база для исламских финпродуктов

    Финансы
    18:16
    Фото

    Азербайджан представил в Самарканде свои реформы в управлении госфинансами

    Финансы
    18:13

    Андрей Бабиш пригласил Ильхама Алиева посетить Чехию

    Внешняя политика
    18:10

    ЦБА: Стратегия развития финансового сектора выполнена на 85,6%

    Финансы
    18:05
    Фото

    Джаббаров: Азербайджан вносит значительный вклад в энергобезопасность Чехии

    Бизнес
    Лента новостей