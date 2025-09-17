Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 12:58
    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил сократить бюджет организации на 2026 год на 15% по сравнению с 2025-м, что составит более $500 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН.

    По словам Гутерриша, при пересмотре расходов учитывался баланс между тремя основными направлениями работы организации - мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие. Сокращения затронут в том числе финансирование миротворческих миссий.

    Среди предложений - перенос части функций из Нью-Йорка и Женевы в более экономичные локации.

    К 2027 году ООН планирует перестать арендовать два здания в Нью-Йорке.

    Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам изучит предложения позднее на этой неделе. Затем комитет передаст рекомендации Пятому комитету Генассамблеи, где все 193 государства-члена примут окончательное решение, которое ожидается к декабрю 2025 года.

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

