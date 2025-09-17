İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

    Digər ölkələr
    • 17 sentyabr, 2025
    • 13:24
    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər
    Antonio Quterreş

    BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş təşkilatın 2026-cı il üçün büdcəsini 2025-ci illə müqayisədə 15 % azaltmağı təklif edib.

    "Report" BMT-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu da 500 milyon dollardan çox təşkil edir.

    A.Quterreşin sözlərinə görə, xərclərin yenidən nəzərdən keçirilməsi zamanı təşkilatın üç əsas fəaliyyət istiqaməti - sülh və təhlükəsizlik, insan hüquqları və davamlı inkişaf arasında balans nəzərə alınıb. Bu azaldılmalar sülhməramlı missiyaların maliyyələşdirilməsinə də təsir edəcək.

    2027-ci ilə qədər BMT Nyu-Yorkda iki binanın icarəsini dayandırmağı planlaşdırır.

    BMT-nin İnzibati və Büdcə Məsələləri üzrə Məşvərət Komitəsi təklifləri bu həftənin sonunda nəzərdən keçirəcək. Daha sonra komitə tövsiyələri Baş Assambleyanın Beşinci Komitəsinə təqdim edəcək ki, burada 193 üzv dövlət 2025-ci ilin dekabrına qədər gözlənilən yekun qərarı qəbul edəcək.

    Antonio Quterreş BMT büdcə
    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн
    UN chief proposes to cut 15% of budget, 19% of workforce in 2026

    Son xəbərlər

    14:58

    Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin iclasında vəkilliyə qəbulla bağlı məsələyə baxılıb

    Hadisə
    14:55

    Kreml: Aİ Rusiyaya qarşı düşmən mövqeni davam etdirməkdədir

    Digər ölkələr
    14:50

    Gələn həftə Bakıda 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu başlayır

    Biznes
    14:43

    İsrail Qəzza sakinlərinin təxliyəsi üçün əlavə dəhliz açıb

    Digər ölkələr
    14:41

    Bakıda BOK-un təsis olunması ilə bağlı "Olimpiya günü" tədbiri keçiriləcək

    Fərdi
    14:35

    "KazMunayQaz" BTC ilə neft ixracını bərpa edib

    Energetika
    14:31

    Naxçıvanda 5 yaşlı uşaq eyvandan yıxılıb

    Hadisə
    14:28

    Azərbaycan klubu yeni basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    14:28

    Pitsburqda avtomobil FTB binasının hasarına çırpılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti