Гутерриш опасается обострения обстановки вокруг Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения обстановки, связанной с Ираном и его ядерной программой.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения обстановки, связанной с Ираном и его ядерной программой.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я надеюсь, что Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием", - подчеркнул генсек ООН.

При этом, по мнению Гутерриша, взамен Тегеран должен получить возможность активнее торговать со странами мира.

"Однако есть вероятность того, что ситуация будет развиваться не таким образом, а в сторону эскалации: в сторону конфликта, который способен охватить весь регион", - предупредил генсек ООН.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений СМИ о планах новой администрации США придерживаться жесткого подхода к Ирану и активно вводить против него санкции.