Гутерриш опасается обострения обстановки вокруг Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения обстановки, связанной с Ираном и его ядерной программой.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я надеюсь, что Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием", - подчеркнул генсек ООН.
При этом, по мнению Гутерриша, взамен Тегеран должен получить возможность активнее торговать со странами мира.
"Однако есть вероятность того, что ситуация будет развиваться не таким образом, а в сторону эскалации: в сторону конфликта, который способен охватить весь регион", - предупредил генсек ООН.
Эти заявления прозвучали на фоне сообщений СМИ о планах новой администрации США придерживаться жесткого подхода к Ирану и активно вводить против него санкции.