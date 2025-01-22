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Гутерриш опасается обострения обстановки вокруг Ирана

Гутерриш опасается обострения обстановки вокруг Ирана Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения обстановки, связанной с Ираном и его ядерной программой.
Другие страны
22 января 2025 г. 15:52
Гутерриш опасается обострения обстановки вокруг Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается обострения обстановки, связанной с Ираном и его ядерной программой.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я надеюсь, что Иран ясно понимает, что должен четко показать, что не стремится обладать ядерным оружием", - подчеркнул генсек ООН.

При этом, по мнению Гутерриша, взамен Тегеран должен получить возможность активнее торговать со странами мира.

"Однако есть вероятность того, что ситуация будет развиваться не таким образом, а в сторону эскалации: в сторону конфликта, который способен охватить весь регион", - предупредил генсек ООН.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений СМИ о планах новой администрации США придерживаться жесткого подхода к Ирану и активно вводить против него санкции.

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