Гутерриш: ООН активно сотрудничает с Советом мира

ООН активно взаимодействует с Советом мира, созданного по инициативе США в рамках мирного урегулирования в секторе Газа.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью европейскому изданию газеты Politico.

По его словам, всемирная организация приветствует план Совета мира по восстановлению палестинского анклава.

"Существует определенная цель, одобренная Советом Безопасности в резолюции 2803, и мы активно сотрудничаем со структурами, учрежденными Советом мира", - отметил Гутерриш.

Вместе с тем, по информации Politico, генсек ООН рассматривает Совет мира как "личный проект" президента США Дональда Трампа и считает, что мандат новой структуры не должен выходить за рамки программы реконструкции сектора Газа.

Напомним, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в Газе. В Вашингтоне позднее заявили, что к инициативе присоединились и другие государства.

Согласно заявлениям американской стороны, Совет мира учрежден в соответствии с договоренностями между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа, однако в дальнейшем его деятельность может распространиться и на предотвращение, а также урегулирование конфликтов в других регионах.