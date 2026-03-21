    Гутерриш: ООН активно сотрудничает с Советом мира

    • 21 марта, 2026
    • 08:43
    Гутерриш: ООН активно сотрудничает с Советом мира

    ООН активно взаимодействует с Советом мира, созданного по инициативе США в рамках мирного урегулирования в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в интервью европейскому изданию газеты Politico.

    По его словам, всемирная организация приветствует план Совета мира по восстановлению палестинского анклава.

    "Существует определенная цель, одобренная Советом Безопасности в резолюции 2803, и мы активно сотрудничаем со структурами, учрежденными Советом мира", - отметил Гутерриш.

    Вместе с тем, по информации Politico, генсек ООН рассматривает Совет мира как "личный проект" президента США Дональда Трампа и считает, что мандат новой структуры не должен выходить за рамки программы реконструкции сектора Газа.

    Напомним, 22 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе представители 19 стран подписали устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в Газе. В Вашингтоне позднее заявили, что к инициативе присоединились и другие государства.

    Согласно заявлениям американской стороны, Совет мира учрежден в соответствии с договоренностями между Израилем и движением ХАМАС для управления сектором Газа, однако в дальнейшем его деятельность может распространиться и на предотвращение, а также урегулирование конфликтов в других регионах.

    Совет мира по Газе Антониу Гутерриш Организация Объединённых Наций (ООН)
    BMT Sülh Şurası ilə fəal əməkdaşlıq edir
    08:43

    Гутерриш: ООН активно сотрудничает с Советом мира

