Гутерриш обсудил с Зеленским усилия по завершению российско-украинского конфликта
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 22:34
Генсек ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Как передает Report, об этом сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Он отметил, что стороны обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны.
По словам Дюжаррика, Гутерриш также подтвердил приверженность ООН поддержке "полного, немедленного и безоговорочного" прекращения огня в качестве "первого шага" на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине.
