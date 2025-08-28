Гутерриш обсудил с Зеленским усилия по завершению российско-украинского конфликта

Генсек ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщил представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.

Он отметил, что стороны обсудили недавние дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны.

По словам Дюжаррика, Гутерриш также подтвердил приверженность ООН поддержке "полного, немедленного и безоговорочного" прекращения огня в качестве "первого шага" на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине.