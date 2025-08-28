    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    Digər ölkələr
    • 28 avqust, 2025
    • 23:01
    Quterreş Zelenski ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq səylərini müzakirə edib

    BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə bildirib.

    O qeyd edib ki, tərəflər Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün son diplomatik səyləri müzakirə ediblər.

    Düjarrikin sözlərinə görə, Quterreş həmçinin BMT-nin Ukraynada ədalətli, hərtərəfli və davamlı sülhə doğru ilk addım kimi tam, dərhal və qeyd-şərtsiz atəşkəsi dəstəkləmək öhdəliyini təsdiqləyib.

    Гутерриш обсудил с Зеленским усилия по завершению российско-украинского конфликта

