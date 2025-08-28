Quterreş Zelenski ilə Rusiya-Ukrayna münaqişəsinə son qoymaq səylərini müzakirə edib
Digər ölkələr
- 28 avqust, 2025
- 23:01
BMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibinin sözçüsü Stefan Düjarrik jurnalistlər üçün keçirdiyi brifinqdə bildirib.
O qeyd edib ki, tərəflər Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün son diplomatik səyləri müzakirə ediblər.
Düjarrikin sözlərinə görə, Quterreş həmçinin BMT-nin Ukraynada ədalətli, hərtərəfli və davamlı sülhə doğru ilk addım kimi tam, dərhal və qeyd-şərtsiz atəşkəsi dəstəkləmək öhdəliyini təsdiqləyib.
Son xəbərlər
03:42
"Beşiktaş" baş məşqçisi ilə yollarını ayırıbFutbol
03:26
Rusiyanın Kiyevə endirdiyi zərbələr nəticəsində ölənlərin sayı 23-ə yüksəlibDigər ölkələr
03:11
ABŞ-də PUA-larla mübarizə üçün işçi qrup yaradılacaqDigər ölkələr
02:51
Vens ABŞ-nin problemlərinin əsas səbəbini qeyri-qanuni miqrant axınında görürDigər ölkələr
02:19
ABŞ Ukraynaya 3 mindən çox ERAM raketinin satışına razılıq veribDigər ölkələr
01:48
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı fövqəladə iclasının vaxtı bəlli olubDigər ölkələr
01:21
Kanada Moldovadan olan bir sıra şəxslərə və şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
00:57
Zelenski: Avropanın vahid mövqeyinin Vaşinqtonda aydın şəkildə eşidilməsi vacibdirDigər ölkələr
00:43