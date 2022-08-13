Гутерреш назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Отмечается, что Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.

В Организации подчеркнули, что Абдулла, проработав во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в сферах гуманитарного реагирования и управления.