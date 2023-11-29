Гурбан Гурбанов заявил, что "Карабах" будет играть против "Молде" в атакующий футбол

Мы в обоих матчах играли против "Байера" в открытый футбол. Независимо от соперника, мы не откажемся от своей игровой философии, будем играть в атакующий футбол и с "Молде".

Мы в обоих матчах играли против "Байера" в открытый футбол. Независимо от соперника, мы не откажемся от своей игровой философии, будем играть в атакующий футбол и с "Молде".

Как передает командированный в Норвегию Report , об этом сказал главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов на предматчевой пресс-конференции накануне выездной игры 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против местного "Молде".

По словам 51-летнего специалиста, завтра его подопечные сыграют против дисциплинированного противника, который не отказывается от своей системы игры.

"Обе команды настроены на победу. Верю, что завтра болельщики увидят зрелищный матч", - добавил Г.Гурбанов.

Отметим, что игра "Молде" - "Карабах", которая состоится 30 ноября, начнется в 00:00 по бакинскому времени. Обе команды набрали шесть очков, однако чемпион Азербайджана занимает второе место по итогам очной встречи.