Гуманитарный коридор из восточных районов Алеппо откроется 15 января

Гуманитарный коридор из восточных районов провинции Алеппо на севере Сирии будет открыт 15 января.

Как передает Report, об этом сообщило агентству SANA оперативное командование вооруженных сил переходного правительства арабской республики.

Согласно заявлению, безопасный маршрут в город Алеппо пройдет по главной трассе, соединяющей населенный пункт Дейр-Хафер на реке Евфрат, который служит форпостом курдских формирований, и северную столицу Сирии, через населенный пункт Хамима. Сирийская армия призвала гражданское население не приближаться к позициям коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) к востоку от Алеппо.

Во вторник оперативное командование объявило закрытой военной зоной районы, расположенные к востоку от города. На линию соприкосновения с боевиками были направлены воинские подкрепления и бронетехника.

Власти в Дамаске обвинили СДС в использовании восточных окрестностей Алеппо для запуска беспилотников, наносивших в начале января удары по городским кварталам, постам сирийских военных и сил внутренней безопасности.

В движении отвергли обвинения со стороны властей, подчеркнув, что плацдарм на Евфрате создан для защиты подконтрольных им регионов на северо-востоке страны.