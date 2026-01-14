İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Hələbin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaq

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 23:02
    Hələbin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaq

    Suriyanın şimalında Hələb vilayətinin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın keçid hökumətinin silahlı qüvvələrinin əməliyyat komandanlığı SANA-ya bildirib.

    Məlumata görə, Hələb şəhərinə təhlükəsiz marşrut kürd birləşmələrinin irəliləyiş məntəqəsi olan Fərat çayındakı Deyr-Xafer yaşayış məntəqəsini və Suriyanın şimal paytaxtını birləşdirən əsas yol boyunca Həmimə məntəqəsindən keçəcək. Suriya ordusu mülki əhalini Hələbin şərqində "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) koalisiyasının mövqelərinə yaxınlaşmamağa çağırıb.

    Çərşənbə axşamı əməliyyat komandanlığı şəhərin şərqində yerləşən rayonları qapalı hərbi zona elan edib. Döyüşçülərlə təmas xəttinə hərbi yardım və zirehli texnikalar göndərilib.

    Dəməşqdəki hakimiyyət orqanları SDQ-ni yanvar ayının əvvəlində şəhər məhəllələrinə, Suriya hərbçilərinin postlarına və daxili təhlükəsizlik qüvvələrinə zərbələr endirən pilotsuz uçuş aparatlarının buraxılması üçün Hələbin şərq ətraflarından istifadədə ittiham edib.

    Hərəkat hakimiyyət tərəfindən irəli sürülən ittihamları rədd edərək Fərat çayındakı dayaq məntəqəsinin ölkənin şimal-şərqində nəzarəti altında olan bölgələrin müdafiəsi üçün yaradıldığını vurğulayıb.

    Suriya "Suriya Demokratik Qüvvələri"
    Гуманитарный коридор из восточных районов Алеппо откроется 15 января

    Son xəbərlər

    23:06

    "Bild": Almaniya bu həftə Qrenlandiyaya qoşun göndərəcək

    Digər ölkələr
    23:05

    Danimarka və ABŞ Qrenlandiya ilə bağlı işçi qrupu yaradacaq

    Digər ölkələr
    23:02

    Hələbin şərq rayonlarından humanitar dəhliz yanvarın 15-də açılacaq

    Digər ölkələr
    22:41

    Misir XİN: Fələstin Qəzza İdarəetmə Komitəsi tam şəkildə formalaşdırılıb

    Digər ölkələr
    22:34

    SEPAH İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqəli 31 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb

    Region
    22:33

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız NTD ilə matçda möhtəşəm çıxış etdilər"

    Komanda
    22:23

    Danimarka Qrenlandiyaya qabaqcıl hərbi bölmələr göndərir

    Digər ölkələr
    22:14

    Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    22:06

    Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti