​Гуманитарный конвой из Абхазии доставил в ДНР 50 тонн гумпомощи

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в самопровозглашенную Донецкую народную республику автоколонна из Абхазии доставила 50 тонн гуманитарной помощи, в том числе 23 тонны мандаринов, информирует Report со ссылкой на "Аргументы и Факты".

"Шесть большегрузов привезли 50 тонн гуманитарного груза. Из них 23 тонны — абхазские мандарины", - сказал председатель комитета по обороне и национальной безопасности парламента республики Абхазия Фазлибей Авидзба.

По его словам, в 2015 году Абхазия также отправит в ДНР гуманитарную помощь. Ранее сообщалось, что из России на юго-восток Украины поступило свыше 14 тонн гумпомощи. Напомним, силовая операция на востоке Украины началась в апреле этого года.

Ранее сообщалось, что у ДНР нет информации по следующим переговорам контактной группы. В прошлый раз такие переговоры прошли в Минске несколько дней назад.