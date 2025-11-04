Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Губернатор Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения жителей продпомощью

    Другие страны
    04 ноября, 2025
    07:23
    Губернатор Нью-Джерси мобилизовал Нацгвардию для обеспечения жителей продпомощью

    Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи распорядился мобилизовать подразделения Национальной гвардии для участия в обеспечении населения продовольствием на фоне продолжающейся приостановки работы правительства США.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети X.

    "Мы мобилизовали Национальную гвардию Нью-Джерси для помощи со складированием и перевозкой продовольствия в связи с неспособностью администрации [президента США Дональда] Трампа последовательно и полностью финансировать льготы по Программе дополнительной продовольственной помощи (SNAP)", - отметил Мерфи. По его словам, власти штата продолжат делать все возможное для поддержки продовольственных фондов и оказания помощи сотням тысяч жителей Нью-Джерси, пострадавших от кризиса.

    Ранее губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила режим чрезвычайной ситуации и сообщила о выделении дополнительных $65 млн на субсидирование продовольственной помощи в штате. Это решение связано с прекращением федерального финансирования программы с 1 ноября из-за так называемого шатдауна - частичной приостановки работы федерального правительства США.

    Шатдаун начался в полночь 1 октября (07:00 мск) из-за отсутствия утвержденного бюджета. Конгресс не смог достичь согласия по ключевым статьям расходов, включая здравоохранение. Разногласия между республиканцами и демократами сохраняются, и обе стороны обвиняют друг друга в провоцировании и затягивании кризиса в политических целях.

    Нью-Джерси продпомощь Нацгвардия США
    Nyu-Cersi qubernatoru sakinlərə ərzaq paylamaq üçün Milli Qvardiyanı səfərbər edib

    Лента новостей