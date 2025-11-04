İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Nyu-Cersi qubernatoru sakinlərə ərzaq paylamaq üçün Milli Qvardiyanı səfərbər edib

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 07:47
    Nyu-Cersi qubernatoru sakinlərə ərzaq paylamaq üçün Milli Qvardiyanı səfərbər edib

    Nyu-Cersi qubernatoru Fil Mörfi ABŞ hökumətinin davam edən bağlanması fonunda sakinləri qida ilə təmin etmək üçün Milli Qvardiya bölmələrinin səfərbər edilməsini əmr edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, ştat rəsmiləri ərzaq banklarını dəstəkləmək və böhrandan əziyyət çəkən yüz minlərlə Nyu-Cersi sakininə yardım göstərmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə davam edəcəklər:

    "Tramp administrasiyasının Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramının müavinətlərini ardıcıl və tam şəkildə maliyyələşdirməməsi səbəbindən biz Nyu Cersi Milli Qvardiyasını ərzaqların saxlanması və daşınmasına kömək etmək üçün səfərbər etmişik".

    Bundan əvvəl Nyu-York qubernatoru Keti Hokul fövqəladə vəziyyət elan edib və ştatda ərzaq yardımı üçün əlavə 65 milyon dollar subsidiya ayırıb.

    ABŞ ərzaq Donald Tramp
