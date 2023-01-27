Губернатор Джорджии ввел в штате режим ЧС на фоне беспорядков

Губернатор Джорджии Брайан Кемп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации на 15 дней из-за беспорядков, начавшихся в Атланте из-за гибели одного из участников протестов против строительства центра подготовки полицейских.

Губернатор Джорджии Брайан Кемп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации на 15 дней из-за беспорядков, начавшихся в Атланте из-за гибели одного из участников протестов против строительства центра подготовки полицейских.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении губернатора, опубликованном на его сайте.

Он также он задействовал до 1 тыс. бойцов Национальной гвардии для обеспечения безопасности.

"Режим чрезвычайной ситуации объявлен в штате Джорджия из-за незаконных сборищ, насилия, открытых угроз насилия, нарушения мира и спокойствия штата и из-за опасности для людей и собственности", - говорится в документе.

Кемп постановил, что режим ЧС продлится до 23:59 9 февраля. До 1 тыс. служащих Нацгвардии будут "использоваться в целях реализации режима ЧС". В частности, нацгвардейцы смогут задерживать нарушителей порядка.

На прошлой неделе в Атланте прошли массовые демонстрации против строительства нового центра подготовки правоохранителей. 18 января полиция Атланты провела операцию по разгону протестующих. Один из них открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был смертельно ранен. Убитому Мануэлю Эстебану Паэзу Терану было 26 лет, знакомые описывают его как пацифиста, который "никогда не причинил бы вреда и животному". 21 января в Атланте вспыхнули беспорядки. Как утверждает полиция, некоторые демонстранты стали "совершать незаконные действия", в том числе бить витрины и нападать на сотрудников правопорядка. После этого полиция задержала 6 человек.

Отметим, что ранее власти штата объявили о строительстве в городе центра подготовки полицейских стоимостью 90 млн долларов.