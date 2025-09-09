Guardian: Борис Джонсон зарабатывал на контактах во время работы премьером

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после ухода в отставку в 2022 году получал выгоду от своих контактов и влияния, полученных во время работы на посту главы правительства.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian, по данным которой речь может идти о возможном нарушении этических норм и правил лоббирования, применяемых в Великобритании к политикам, связанным с высшими государственными постами.

Издание получило доступ к большому объему электронных и обычных писем, чеков, речей и контактов экс-премьера, охватывающих период с 2022 по 2024 год, благодаря утечке данных, попавших в распоряжение американской платформы Distributed Denial of Secrets. Она специализируется на архивировании утечек данных, полученных через действия хакеров, инсайдерскую информацию и другие каналы.

Как говорится в статье, Джонсон через саудовского чиновника, с которым он познакомился еще будучи премьером, якобы пытался выйти на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, чтобы предложить ему услуги консалтинговой компании.

Согласно опубликованным документам, бывший лидер Консервативной партии получил от одного хедж-фонда более 200 тыс. фунтов стерлингов ($271 тыс.) после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как замечает издание, это противоречит утверждениям британского политика о том, что никаких средств за эту встречу он не получал.

The Guardian также пишет, что Джонсон еще в должности премьер-министра тайно встречался с одним из основателей американской компании по анализу данных Palantir Питером Тилем. Издание отмечает, что это произошло за несколько месяцев до того, как компания получила контракт для анализа данных Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.