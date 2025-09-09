KİV: Boris Conson baş nazir əlaqələrindən qazanc əldə edib
09 sentyabr, 2025
- 05:38
Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Boris Conson 2022-ci ildə istefa verdikdən sonra baş nazir olduğu müddətdə əldə etdiyi əlaqələrdən və nüfuzundan faydalanıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The Guardian" yazıb.
Məlumata görə, bu, Böyük Britaniyada yüksək dövlət postları ilə əlaqəli siyasətçilərə tətbiq edilən etik standartların və lobbiçilik qaydalarının mümkün pozulması ola bilər.
Nəşr, Amerikanın "Distributed Denial of Secrets" platformasının əlinə keçən məlumat sızması sayəsində keçmiş baş nazirin 2022-2024-cü illəri əhatə edən çoxlu sayda elektron məktublarına və müntəzəm məktublarına, çeklərinə, çıxışlarına və təmaslarına çıxış əldə edib. O, hakerlər, daxili məlumatlar və digər kanallar vasitəsilə əldə edilən məlumat sızmasının arxivləşdirilməsində ixtisaslaşıb.
Məqalədə deyilir ki, Conson Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl Səudla hələ baş nazir olarkən tanış olduğu Səudiyyə rəsmisi vasitəsilə ona konsaltinq şirkətinin xidmətlərini təklif etmək üçün əlaqə saxlamağa çalışıb.
Nəşr edilən sənədlərə görə, Mühafizəkarlar Partiyasının keçmiş lideri Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro ilə görüşdən sonra bir hedcinq fondundan 200 min funt sterlinqdən (271 min dollar) çox pul alıb. Nəşrin qeyd edib ki, bu, britaniyalı siyasətçinin görüş üçün heç bir vəsait almaması ilə bağlı iddiaları ilə ziddiyyət təşkil edir.
"The Guardian" onu da yazır ki, Conson hələ baş nazir olarkən Amerikanın "Palantir" məlumat analizi şirkətinin yaradıcılarından biri Peter Til ilə gizli görüşüb. Nəşr qeyd edib ki, bu, şirkət İngiltərədəki Milli Səhiyyə Xidmətindən (NHS) məlumatların təhlili üçün müqavilədən bir neçə ay əvvəl baş verib.