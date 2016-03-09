​Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в Бангладеше

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Грузовой самолет Ан-26 с четырьмя россиянами потерпел крушение у берегов Бангладеш, как минимум одни человек погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Все четыре человека на борту были гражданами России", - сообщил представитель полиции Аслам Хоссейн.

Самолет, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение около 09.30 утра по местному времени. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор.

Двое были спасены местными рыбаками и спасателями около 10 утра и направлены в больницу. Как сообщили в больнице, один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.

Поиски двух других продолжаются. На месте крушения работают пожарные и спасатели.