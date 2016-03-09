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    ​Грузовой самолет Ан-26 потерпел крушение в Бангладеше

    Двое из четырех, находящихся на борту, найдены, один скончался

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Грузовой самолет Ан-26 с четырьмя россиянами потерпел крушение у берегов Бангладеш, как минимум одни человек погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Все четыре человека на борту были гражданами России", - сообщил представитель полиции Аслам Хоссейн.

    Самолет, которым управляла компания True Aviation, потерпел крушение около 09.30 утра по местному времени. Воздушное судно упало в море. Самолет использовался для транспортировки креветок между городами Кокс-Базар и Джессор.

    Двое были спасены местными рыбаками и спасателями около 10 утра и направлены в больницу. Как сообщили в больнице, один из них скончался, а другой находится в критическом состоянии.

    Поиски двух других продолжаются. На месте крушения работают пожарные и спасатели.

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