"Грузинская мечта" лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 56,06% голосов избирателей на прошедших 21 октября выборах депутатов сакребуло (местных органов самоуправления) 64 городов и муниципалитетов Грузии.

Как передает Report со ссылкой на “ТАСС”, такие данные обнародовала в воскресенье Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии после обработки бюллетеней с 63,97% избирательных участков

Следом за "Грузинской мечтой", согласно информации ЦИК, идет партия "Единое национальное движение"(ЕНД), получившая 16,82% голосов. На третьем месте "Европейская Грузия" (10,3%), на четвертом - "Альянс патриотов Грузии" (6,47%).

Для получения мест в сакребуло города и муниципалитета Грузии партия или избирательный блок должны получить не менее 4% голосов избирателей.

