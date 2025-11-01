Группировку ВМС США у берегов Венесуэлы усилил еще один крейсер

Ракетный крейсер USS Gettysburg прибыл в регион Карибского моря, усилив находящуюся там крупную группировку американских вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на представителя ВМС США.

В Карибском море к северу от Венесуэлы уже курсирует группировка из крейсера, трех эсминцев и боевого корабля прибрежной зоны, а также ударной атомной подлодки. Каждый из кораблей и подлодка несут крылатые ракеты Tomahawk. Помимо этого, в регионе находится группа из трех больших десантных кораблей с 3 тыс. морских пехотинцев на борту, плавбаза сил специальных операций и катера береговой охраны.

На базах на американской территории Пуэрто-Рико находится 10 истребителей F-35B Lightning II, шесть истребителей AV-8B Harrier, 12 конвертопланов MV-22B Osprey, семь ударных дронов MQ-9 Reaper и 13 вертолетов. Помимо этого, там размещены патрульные противолодочные самолеты, транспортники и воздушные танкеры.

Кроме того, министр войны США Пит Хегсет 24 октября отдал приказ перенаправить авианосец USS Gerald Ford из Средиземноморья, где он выполнял задачи, к берегам Латинской Америки. В авианосную ударную группу входят крейсер и два эсминца. На авианосце размещены 48 истребителей F/A-18E.