Venesuela sahillərindəki ABŞ HDQ daha bir kreyserlə gücləndirilib
- 01 noyabr, 2025
- 08:31
Raket kreyseri "USS Gettysburg" Karib dənizinə çatıb və oradakı ABŞ Silahlı Qüvvələrinin böyük kontingentini gücləndirib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The War Zone" ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb.
Bir kreyser, üç esmines, sahil döyüş gəmisi və nüvə silahlı sualtı qayıqdan ibarət kontingent artıq Venesuelanın şimalındakı Karib dənizində fəaliyyət göstərir. Gəmilərin hər biri və sualtı qayıq "Tomahawk" qanadlı raketləri daşıyır. Bundan əlavə, 3 000 dəniz piyadası, xüsusi əməliyyat bazası və sahil mühafizəsi katerləri daşıyan üç böyük desant gəmisindən ibarət qrup da regiondadır.
Puerto-Rikodakı ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazalarında 10 ədəd "F-35B Lightning II" qırıcı təyyarəsi, altı ədəd "AV-8B Harrier" qırıcı təyyarəsi, 12 ədəd "MV-22B Osprey" konvertoplan, yeddi ədəd "MQ-9 Reaper" zərbə dronları və 13 helikopter var. Bundan əlavə, orada sualtı qayıq əleyhinə patrul təyyarələri, nəqliyyat təyyarələri və hava tankerləri yerləşdirilib.
Bundan əlavə, 24 oktyabrda ABŞ-nin müharibə naziri Pit Heqset "USS Gerald Ford" təyyarədaşıyan gəmisinin Aralıq dənizində missiyalar yerinə yetirdiyi yerdən Latın Amerikası sahillərinə yönləndirilməsini əmr edib. Daşıyıcı zərbə qrupuna bir kreyser və iki esmines daxildir. Daşıyıcıda "48 F/A-18E" qırıcı təyyarəsi var.