    Region
    • 12 fevral, 2026
    • 12:57
    Türkiyəli məşhur yutuber narkotiklə bağlı istintaq çərçivəsində saxlanılıb

    Türkiyəli məşhur yutuber Enes Batur İstanbul Hava Limanında saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, o, narkotik maddələrlə bağlı aparılan istintaq çərçivəsində saxlanılıb.

    İstintaq başlayarkən yutuber xaricdə olub və onun barəsində həbs qərarı çıxarılıb.

