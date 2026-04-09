    Гросси на следующей неделе совершит визит в Южную Корею

    09 апреля, 2026
    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершит двухдневный визит в Южную Корею на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь МИД страны Пак Иль.

    В ходе визита Гросси встретится с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном и другими официальными лицами, и проведет консультации по вопросам ядерной энергетики, обсудит ситуацию на Ближнем Востоке, сотрудничество в области технологий по ядерной безопасности.

    Предстоящий визит Гросси проходит на фоне стремления Южной Кореи приобрести атомные подводные лодки и получить право на переработку отработанного ядерного топлива для мирных целей в рамках договоренностей с США. Процесс приобретения атомных подводных лодок потребует подписания отдельного соглашения с МАГАТЭ для соблюдения требований инспекции и других гарантий, помимо соглашения с Вашингтоном.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси Южная Корея Чо Хен

