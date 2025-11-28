Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Другие страны
    • 28 ноября, 2025
    • 03:51
    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

    "Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, отчитались о том, что слышали в последние дни военные действия, часто очень близко к станции. В некоторые из этих дней команда МАГАТЭ слышала взрывы и стрельбу около 20 раз, а иногда - и чаще", - привела пресс-служба агентства его слова.

    ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Последние новости

    04:08

    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Другие страны
    03:51

    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Другие страны
    03:20

    Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    02:53

    Норрис в Катаре впервые может стать чемпионом "Формулы-1"

    Формула 1
    02:53

    Турция приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    02:20

    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:16

    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    01:49

    Экс-президента Перу приговорили более чем к 11 годам тюрьмы по делу о мятеже

    Другие страны
    01:11

    Хикмет Гаджиев проинформировал членов комитета ЕС о мирной повестке Азербайджана и Зангезурском коридоре

    Внешняя политика
    Лента новостей