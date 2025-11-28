Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС
Другие страны
- 28 ноября, 2025
- 03:51
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).
Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
"Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, отчитались о том, что слышали в последние дни военные действия, часто очень близко к станции. В некоторые из этих дней команда МАГАТЭ слышала взрывы и стрельбу около 20 раз, а иногда - и чаще", - привела пресс-служба агентства его слова.
