Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали возобновление боевых действий в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.

"Сотрудники МАГАТЭ, присутствующие на станции, отчитались о том, что слышали в последние дни военные действия, часто очень близко к станции. В некоторые из этих дней команда МАГАТЭ слышала взрывы и стрельбу около 20 раз, а иногда - и чаще", - привела пресс-служба агентства его слова.