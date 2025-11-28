İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 04:00
    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin (AEBA) ekspertləri Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası yaxınlığında yenidən döyüşlərin bərpa edildiyini qeydə alıblar.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə agentliyin baş direktoru Rafael Qrossi bildirib.

    "Zavodda olan AEBA işçiləri son günlər, çox vaxt zavodun çox yaxınlığında hərbi fəaliyyətin bərpa edildiyini qeydə alıblar. Bu günlərin bəzilərində AEBA komandası təxminən 20 dəfə, bəzən isə daha tez-tez partlayış və atışma səsləri eşidib", - deyə, Qrossi əlavə edib.

    "Zaporojye" AES Ukrayna döyüş
    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Son xəbərlər

    04:31

    ABŞ-də atışmada yaralanan Milli Qvardiyanın hərbçisi ölüb

    Digər ölkələr
    04:00

    AEBA Zaporojjya AES-i yaxınlığında döyüşlərin bərpa edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:27

    Honkonqa yanğında ölənlərin sayı 94-ə çatıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    03:09

    Rumıniya Fransadan 231 ədəd "Mistral" kompleksi alacaq

    Digər ölkələr
    02:47

    Türkiyə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesindən məmnundur

    Xarici siyasət
    02:45

    Perunun keçmiş prezidentinə 11 ildən artıq həbs cəzasına məhkum edilib

    Digər ölkələr
    02:03

    UEFA Avropa Liqasında V turun oyunları keçirilib

    Futbol
    02:02

    UEFA Konfrans Liqasının əsas mərhələsində IV tura start verilib

    Futbol
    01:31

    Niderland dronları əvvəlcədən aşkar edən radarlar əldə edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti