Греция выделяет средства для поддержки потребителей в связи с ценами на энергоносители

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении средств для поддержки потребителей в связи с ростом цен на энергоносители из-за конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщает греческий портал Protothema.

Пакет состоит из четырех мер поддержки на сумму около 300 млн евро, которые будут действовать в апреле-мае 2026 года.

В числе мер - субсидирование дизельного топлива на уровне 16 евроцентов за литр (что дает около 20 центов экономии с учетом НДС), а также введение цифровой топливной карты для поддержки домохозяйств на фоне роста цен на бензин. Средний размер помощи составит около 36 центов за литр: при среднем потреблении 70 литров в месяц это эквивалентно 50 евро каждые два месяца для материковой части страны и 60 евро - для островов.

Кроме того, правительство компенсирует 15% стоимости закупок удобрений для фермеров.

Еще одной мерой станет поддержка паромных компаний в обмен на обязательное снижение цен на билеты. Власти рассчитывают удержать их на уровне прошлого года. Финансирование частично будет обеспечено за счет налогообложения прибыли онлайн-операторов азартных игр, что должно принести около 100 млн евро.

Мицотакис подчеркнул, что меры направлены на смягчение последствий международной нестабильности и роста цен на энергоносители. По его словам, правительство также сохраняет финансовые резервы на случай дальнейшего ухудшения глобальной экономической ситуации.