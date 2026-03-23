    • 23 марта, 2026
    • 14:10
    Греция выделяет средства для поддержки потребителей в связи с ценами на энергоносители

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении средств для поддержки потребителей в связи с ростом цен на энергоносители из-за конфликта с Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщает греческий портал Protothema.

    Пакет состоит из четырех мер поддержки на сумму около 300 млн евро, которые будут действовать в апреле-мае 2026 года.

    В числе мер - субсидирование дизельного топлива на уровне 16 евроцентов за литр (что дает около 20 центов экономии с учетом НДС), а также введение цифровой топливной карты для поддержки домохозяйств на фоне роста цен на бензин. Средний размер помощи составит около 36 центов за литр: при среднем потреблении 70 литров в месяц это эквивалентно 50 евро каждые два месяца для материковой части страны и 60 евро - для островов.

    Кроме того, правительство компенсирует 15% стоимости закупок удобрений для фермеров.

    Еще одной мерой станет поддержка паромных компаний в обмен на обязательное снижение цен на билеты. Власти рассчитывают удержать их на уровне прошлого года. Финансирование частично будет обеспечено за счет налогообложения прибыли онлайн-операторов азартных игр, что должно принести около 100 млн евро.

    Мицотакис подчеркнул, что меры направлены на смягчение последствий международной нестабильности и роста цен на энергоносители. По его словам, правительство также сохраняет финансовые резервы на случай дальнейшего ухудшения глобальной экономической ситуации.

    Кириакос Мицотакис Цены на энергоносители Греция Премьер-министр Эскалация на Ближнем Востоке
