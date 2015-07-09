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    ​Греческие банкоматы остановят выдачу купюр вечером 13 июля

    Банки будут снабжать банкоматы купюрами все эти дни

    Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ Банкоматы Греции продолжат выдачу денег до вечера 13 июля.

    По сообщениям Report, об этом заявила председатель союза греческих банков Лука Кацели.

    "Денег в банкоматах будет достаточно до вечера понедельника. Банки будут снабжать банкоматы купюрами все эти дни", — сказала Кацели.

    Она также отметила, что постепенная нормализация ситуации в банковской сфере возможна только при заключении соглашения с международными кредиторами, но она не видит опасности для вкладов "ни сейчас, ни в будущем".

    Ранее сообщалось, что банки Греции будут закрыты до конца недели.

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