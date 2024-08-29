Гражданин Ирана задержан при попытке отправить опиум из Армении в Австралию

Гражданин Ирана задержан в Армении за попытку отправить в Австралию около 230 граммов опиума.

Гражданин Ирана задержан в Армении за попытку отправить в Австралию около 230 граммов опиума.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает Комитет госдоходов Армении.

Сотрудники управления КГД по борьбе с контрабандой совместно с оперативниками Службы нацбезопасности на почтовом отделении в Капане во время досмотра посылки обнаружили темно-коричневую массу, похожую на опиум.

Запрещенный товар был спрятан в подкладках и тайниках двух кожаных сумок. По факту возбуждено уголовное дело, иранец задержан по подозрению в контрабанде наркотиков.