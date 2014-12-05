 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Гражданин Азербайджана арестован по делу об убийстве директора завода Coca-Cola

    Он заключен под стражу на два месяца

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Октябрьский районный суд города Санкт-Петербург арестовал на два месяца гражданина Азербайджана Дениса Чхитаури, подозреваемого в убийстве директора петербургского завода Coca-Cola. Об этом сообщает Report cо ссылкой на  ИТАР-ТАСС.

    Прокуратура города поддержала ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вячеслава Финогенова и Дениса Чхитаури.

    По версии следствия, 28 ноября Чхитаури и Финогенов назначили встречу Сошневу в районе гаражей, расположенных на территории Фрунзенского района, где Финогенов совершил убийство в гараже, дважды выстрелив в бизнесмена из самодельного огнестрельного оружия. Затем подозреваемые завладели денежными средствами Сошнева в сумме около 150 тысяч рублей, а также документами на его автомобиль. Подозреваемые Финогенов и Чхитаури в ходе допросов признали свою вину.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi