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    Гражданам шести стран запретили въезд в США

    Верховный суд разблокировал иммиграционный указ Трампа

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Гражданам шести стран запретили въезд в США.

    Как передает Report, Верховный суд Соединенных Штатов разблокировал иммиграционный указ президента Дональда Трампа, который распространяется на жителей Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

    Решение суда носит временный характер, пока не будут рассмотрены все иски против уже третьего по счету иммиграционного указа американского лидера, отмечает «РИА Новости».

    Кроме того, в течение трех месяцев будет действовать запрет на выдачу виз для граждан КНДР и Венесуэлы.

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