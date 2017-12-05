Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Гражданам шести стран запретили въезд в США.

Как передает Report, Верховный суд Соединенных Штатов разблокировал иммиграционный указ президента Дональда Трампа, который распространяется на жителей Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада.

Решение суда носит временный характер, пока не будут рассмотрены все иски против уже третьего по счету иммиграционного указа американского лидера, отмечает «РИА Новости».

Кроме того, в течение трех месяцев будет действовать запрет на выдачу виз для граждан КНДР и Венесуэлы.