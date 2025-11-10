Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги
Посольство Азербайджанской Республики в городе Вашингтон организовало выездное консульское обслуживание для граждан Азербайджана, проживающих в штате Иллинойс и соседних регионах.
Как сообщает Report, в рамках данной инициативы свыше 30 граждан получили различные консульские услуги - от обновления общегражданских паспортов и оформления "Свидетельства на возвращение" до регистрации в консульском учёте, нотариальных действий, оформления актов гражданского состояния и получения документов по запросу.
Основная цель выездного обслуживания - повысить доступность консульских услуг для азербайджанцев, проживающих в США, и ускорить процедуру их получения.
Отмечается, что такие выездные консульские мероприятия уже несколько лет проводятся в разных городах и штатах Соединённых Штатов.