Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

Посольство Азербайджанской Республики в городе Вашингтон организовало выездное консульское обслуживание для граждан Азербайджана, проживающих в штате Иллинойс и соседних регионах.

Как сообщает Report, в рамках данной инициативы свыше 30 граждан получили различные консульские услуги - от обновления общегражданских паспортов и оформления "Свидетельства на возвращение" до регистрации в консульском учёте, нотариальных действий, оформления актов гражданского состояния и получения документов по запросу.

Основная цель выездного обслуживания - повысить доступность консульских услуг для азербайджанцев, проживающих в США, и ускорить процедуру их получения.

Отмечается, что такие выездные консульские мероприятия уже несколько лет проводятся в разных городах и штатах Соединённых Штатов.