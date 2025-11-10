Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 06:26
    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Посольство Азербайджанской Республики в городе Вашингтон организовало выездное консульское обслуживание для граждан Азербайджана, проживающих в штате Иллинойс и соседних регионах.

    Как сообщает Report, в рамках данной инициативы свыше 30 граждан получили различные консульские услуги - от обновления общегражданских паспортов и оформления "Свидетельства на возвращение" до регистрации в консульском учёте, нотариальных действий, оформления актов гражданского состояния и получения документов по запросу.

    Основная цель выездного обслуживания - повысить доступность консульских услуг для азербайджанцев, проживающих в США, и ускорить процедуру их получения.

    Отмечается, что такие выездные консульские мероприятия уже несколько лет проводятся в разных городах и штатах Соединённых Штатов.

    штат Иллинойс консульские услуги азербайджанцы
    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Последние новости

    06:26

    Гражданам Азербайджана в Иллинойсе оказаны выездные консульские услуги

    Другие страны
    06:19

    В Японии предупредили о возможности сильного землетрясения

    Другие страны
    05:56

    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Другие страны
    05:31
    Фото

    В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    05:25

    В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмарин

    Другие страны
    04:52

    Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдауна

    Другие страны
    04:49

    Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэра

    Другие страны
    04:17

    В Агдашском районе произошло землетрясение

    Происшествия
    03:56

    СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотника

    Другие страны
    Лента новостей