İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 05:50
    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfirliyi tərəfindən İllinoys və ətraf ştatlarda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçirilib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu çərçivədə 30-dan çox vətəndaş müxtəlif konsulluq xidmətlərindən yararlanıb.

    Onlar ümumvətəndaş pasportunun yenilənməsi, "Qayıdış şəhadətnaməsi"nin rəsmiləşdirilməsi, konsulluq qeydiyyatı, notariat hərəkətləri, vətəndaşlıq məsələləri, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı və sənədlərin sorğu əsasında alınması üçün müraciət ediblər.

    Səyyar konsulluq xidmətinin əsas məqsədi ABŞ-də yaşayan həmvətənlərimizin konsulluq xidmətlərinə əlçatanlığını artırmaq və prosedurların daha operativ şəkildə həyata keçirilməsini təmin etməkdir.

    Qeyd edək ki, ənənəvi konsulluq xidmətləri artıq bir neçə ildir ki, ABŞ-nin müxtəlif şəhər və ştatlarında həyata keçirilir.

    ABŞ konsulluq səyyar xidmət

    Son xəbərlər

    05:50

    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Digər ölkələr
    05:27

    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:54

    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    04:06

    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:57

    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    03:33

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:26

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    02:50

    ABŞ-də bir gündə ləğv olunan aviareyslərin sayı 2 mini keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti