Границу Испании пересекли более 600 марокканских нелегалов

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Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Около 800 мигрантов попытались пересечь границу между Марокко и испанским анклавом Сеута через высокие заборы, 602-м из них это удалось, в столкновениях пострадали 15 сотрудников правоохранительных органов, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Пятеро из пострадавших правоохранителей доставлены в больницы.

Мигранты предприняли попытку пересечь высокие семиметровые заборы, отделяющие Марокко от Испании. Они забрасывали представителей правоохранительных органов известью, камнями, палками, "коктейлями Молотова", фекалиями и гашишем, спрей использовали в качестве огнеметов. Колючую проволоку на заборах мигранты пытались срезать при помощи "болгарок", ножниц и молотков.

В центре временного пребывания находятся 586 мигрантов, еще 16 — в больнице.