GPS-инцидент с самолетом главы Еврокомиссии: Противоречия ставят под сомнение сам факт

История с перебоями GPS при посадке самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии превратилась в информационный узел противоречий, в результате чего под сомнением оказался даже сам факт инцидента.

Как сообщает европейское бюро Report, на плановом пресс-брифинге в Брюсселе официальному представителю ЕС пришлось много раз возвращаться к теме, отвечая на достаточно жесткие вопросы журналистов с просьбой прокомментировать, почему столь серьезный инцидент не становится причиной столь же серьезного расследования.

В начале этой недели представители Еврокомиссии заявили, что получили от болгарских властей подтверждение "грубого российского вмешательства", приведшего к исчезновению спутникового сигнала при заходе на посадку в Пловдив самолета фон дер Ляйен.

В Брюсселе подчеркивали, что GPS-помехи были реальными, но посадка прошла успешно благодаря наземным системам.

Однако официальные лица Болгарии позже выступили с иными оценками. Премьер-министр Николай Денков сказал, что расследование инцидента проводиться не будет и что подобные ситуации "часто происходят в странах восточного фланга". Министр транспорта пошел дальше, заявив, что нет ни одного факта, подтверждающего глушение сигнала.

Дополнительную путаницу внесли сообщения СМИ. Так, Financial Times писала, что самолет якобы был вынужден использовать бумажные карты и около часа кружил над аэропортом. Болгарский премьер на следующий день уверял, что задержка составила всего несколько минут.

В итоге обрисовывается противоречивая картина, когда разные официальные структуры описывают один и тот же эпизод диаметрально противоположно: от "беспрецедентной атаки" до "частичного сбоя, обычного для густонаселенных районов".

Именно эта несогласованность заявлений и привела к тому, что под сомнение поставлен не только источник возможных помех, но и сам факт их существования.

В Еврокомиссии настаивают, что проблема с перебоями GNSS и GPS объективно существует и проявляется регулярно с начала российко-украинской войны, особенно на восточных рубежах ЕС.

Однако конкретный эпизод с самолетом фон дер Ляйен остается неясным: в зависимости от источника он выглядит либо как серьезная атака, либо как рутинная техническая помеха, либо как несуществующий случай.