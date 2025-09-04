Avropa Komissiyası rəhbərinin təyyarəsi ilə GPS insidenti: ziddiyyətlər faktı şübhə altına alır
- 04 sentyabr, 2025
- 21:32
Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayenin Bolqarıstanda təyyarəsinin enişi zamanı GPS nasazlığı hekayəsi ziddiyyətlərin informasiya mərkəzinə çevrilib. Nəticədə hətta insident faktının özü də sual altına düşüb.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, Brüsseldə planlaşdırılan brifinqdə Avropa İttifaqının (Aİ) rəsmi nümayəndəsi jurnalistlərin bu hadisənin niyə ciddi araşdırmaya səbəb olmadığına dair şərh verməsini xahiş edən kifayət qədər sərt suallarını cavablandıraraq mövzuya dəfələrlə qayıtmalı olub.
Bu həftənin əvvəlində Avropa Komissiyasının rəsmiləri Bolqarıstan səlahiyyətlilərindən fon der Lyayenin təyyarəsi Plovdivə yaxınlaşarkən peyk siqnallarının itməsinə səbəb olan "Rusiyanın kobud müdaxiləsi" ilə bağlı təsdiq aldıqlarını söyləyib.
Brüssel GPS müdaxiləsinin real olduğunu, lakin yer sistemləri sayəsində enişin uğurlu keçdiyini vurğulayıb.
Lakin sonradan Bolqarıstan rəsmiləri fərqli qiymətləndirmələr irəli sürüblər. Baş nazir Nikolay Denkov insidentlə bağlı araşdırma aparılmayacağını və belə halların şərq cinah ölkələrində tez-tez baş verdiyini bildirib. Nəqliyyat naziri daha da irəli gedərək siqnalın tıxanmasını təsdiqləyən heç bir sübut olmadığını söyləyib.
Mediada yayılan xəbərlər daha çox çaşqınlığa səbəb olub. Məsələn, "Financial Times" yazıb ki, guya təyyarə kağız xəritələrdən istifadə etməyə məcbur olub və hava limanı üzərində təxminən bir saat dövrə vurub. Bolqarıstanın Baş naziri ertəsi gün gecikmənin cəmi bir neçə dəqiqə olduğunu təkid edib.
Nəticə ziddiyyətli mənzərədir, müxtəlif rəsmi strukturlar eyni epizodu diametral əks ifadələrlə təsvir edir.
Məhz ifadələrin bu uyğunsuzluğu nəinki mümkün müdaxilənin mənbəyinin, həm də onun mövcudluğu faktının şübhə altına alınmasına səbəb olub.
Avropa Komissiyası israr edir ki, GNSS və GPS kəsintiləri ilə bağlı problem obyektiv olaraq mövcuddur və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin əvvəlindən, xüsusən də Aİ-nin şərq sərhədlərində müntəzəm olaraq baş verir.
Bununla belə, fon der Lyayenin təyyarəsi ilə bağlı konkret epizod qeyri-müəyyən olaraq qalır: mənbədən asılı olaraq bu, ya ciddi hücum, adi texniki nasazlıq, ya da mövcud olmayan insident kimi görünür.