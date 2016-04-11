​Госсекретарь США впервые в истории посетил парк Мира в Хиросиме

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Парк Мира в Хиросиме, пострадавшем от американской атомной бомбардировки в 1945 году, полностью закрыт cегодня на время исторического визита госсекретаря США. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, Джон Керри стал первым главой американской дипломатии, посетившим этот мемориал.

В ходе визита он оставил запись в Книге памяти в мемориальном комплексе парка Мира в Хиросиме, в которой отметил, что перед миром стоит обязательство покончить с ядерной угрозой. "Все в мире должны видеть и чувствовать силу этого мемориала, - написал он. - Это разительное, резкое и убедительное напоминание не только о том, что перед нами стоят обязательства покончить с угрозой ядерного оружия, но и о том, что мы должны перенаправить свои усилия на предотвращение самих войн". Керри также выразил уверенность в том, что "война должна быть самым последним средством - но не первым выбором".

На территории парка введены повышенные меры безопасности.

Ранее в понедельник в парке Мира началась программа глав МИД "семерки", которые в эти дни проводят переговоры в Хиросиме. Один из ее пунктов - посещение министрами парка и мемориального музея.