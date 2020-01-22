Госсекретарь США впервые посетит Беларусь

Госсекретарь США Майкл Помпео посетит Беларусь.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в белорусском МИД.
Отмечается, что визит госсекретаря США в Беларусь станет первым за всю историю отношений двух стран.
"Визит госсекретаря США Майка Помпео состоится в Белоруссию 1 февраля", - сообщил заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.
Отметим, что М.Помпео планирует посетит Лондон 29-30 января, затем будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где пробудет менее дня.
Ранее госсекретарь собирался с визитом в Минск 4 января, планировались его переговоры с президентом Александром Лукашенко, однако визит был отложен из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.