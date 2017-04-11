Госсекретарь США прибыл в Москву

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву.

Как сообщает Report, госсекретарь прибыл в Россию из Италии, где участвовал на встрече глав МИД стран G-7.

В ходе переговоров, которые проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и Р.Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности.

Это первый визит Р.Тиллерсона в Россию в качестве госсекретаря США.

Визит завершится 12 апреля.