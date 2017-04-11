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    Госсекретарь США прибыл в Москву

    Это первый визит Рекса Тиллерсона в Россию в качестве госсекретаря США

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Москву.

    Как сообщает Report, госсекретарь прибыл в Россию из Италии, где участвовал на встрече глав МИД стран G-7.

    В ходе переговоров, которые проведут министр иностранных дел России Сергей Лавров и Р.Тиллерсон, предполагается обсуждение актуальных задач в области международной безопасности.

    Это первый визит Р.Тиллерсона в Россию в качестве госсекретаря США.

    Визит завершится 12 апреля.

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