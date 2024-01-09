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Госсекретарь США прибыл в Израиль

Госсекретарь США прибыл в Израиль Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с визитом в Израиле.
Другие страны
9 января 2024 г. 11:04
Госсекретарь США прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Израиль.

Как передает Report, об этом официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер написал в социальной сети "Х".

"Госсекретарь Блинкен находится в Израиле, чтобы обсудить предпринимаемые усилия по обеспечению возвращения всех оставшихся заложников домой. Крайне важно ограничить воздействие конфликта на гражданское население и увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей палестинцам в Газе", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее Э.Блинкен посетил Турцию, Грецию, ОАЭ, Иорданию, Катар, Саудовскую Аравию. После Израиля он также посетит Палестину и Египет.

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