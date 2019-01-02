Госсекретарь США потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ Американская сторона требует немедленного возвращения американца Пола Уилана, который был задержан в Москве по подозрению в шпионаже. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Госсекретарь США Майкл Помпео.

Он подчеркнул, что США также хотят узнать причину ареста своего гражданина.

Ранее в ФСБ России сообщили, что 28 декабря 2018 года гражданин США Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции.